PJ investiga crime sexual que deixou deficiente em coma

Alexandra Barata e Roberto Bessa Moreira Hoje às 23:02

Vítima foi operada e continua internada no serviço de cuidados intensivos do Hospital de Abrantes.

A Polícia Judiciária (PJ) de Leiria está investigar as circunstâncias do crime sexual que deixou um homem de 52 anos, de Paço da Comenda, Tomar, entre a vida e a morte. E espera que o ofendido, que padece de deficiência mental, abandone os cuidados intensivos do Hospital de Abrantes para o inquirir sobre a agressão sexual violenta, consumada com um objeto contundente. O seu testemunho poderá fornecer pistas para apurar o sucedido há cerca de duas semanas.

"Tendo em conta que o quadro clínico é complexo, só quando estiver melhor e for libertado pelos médicos é que [o homem] poderá ser inquirido", justifica o diretor da PJ de Leiria, Avelino Lima. O dirigente admite, contudo, que o facto de a vítima ter uma "deficiência mental bastante acentuada" poderá dificultar o apuramento dos factos apenas com base no seu depoimento.