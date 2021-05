PJ investiga incêndio que destruiu bar de praia na Costa da Caparica 

Rogério Matos Hoje às 13:54 Facebook

A Polícia Judiciária de Setúbal vai investigar as causas do incêndio que destruiu, domingo à noite, o bar Yamba na Praia do Castelo, na Costa da Caparica. O incêndio deflagrou as 21.52 horas e entrou em fase de rescaldo mais de duas horas depois. Mais de 50 bombeiros combateram as chamas.

Foram ouvidas explosões provenientes das botijas de gás que estavam dentro do bar. Antes da chegada dos bombeiros, funcionários de apoios de praia e restaurantes perto do local, entre os quais o restaurante do pai da atriz Cláudia Vieira, foram vistos a tentar extinguir as chamas com extintores, embora sem sucesso. Não houve feridos.

O último incêndio num bar de praia na Costa da Caparica ocorreu em 2016. A 23 de agosto, o bar Unik Lounge, na praia da Mata, foi destruído por completo pelas chamas.