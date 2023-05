PJ investiga morte de homem com 40 anos encontrado com sinais de violência

A PJ de Braga está a investigar as causas do alegado homicídio de um homem, que aparenta ter 40 anos, encontrado esta segunda-feira, pelas 20.30 horas, com sinais de violência no apartamento onde reside, em Lamaçães, Braga.

Fonte policial disse ao JN que a Polícia se deslocou ao apartamento, no número 70 da Rua das Águas Férreas, para evitar que o cadáver seja remexido ou retirado do sítio onde foi encontrado.

A Brigada de Homicídios da Polícia Judiciária já se encontra na casa a recolher vestígios e a questionar eventuais testemunhas e vizinhos.