PJ investiga morte de idoso em Vila Nova de Cerveira

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga está a investigar a morte de um cidadão espanhol de 95 anos, que foi encontrado, já cadáver e com a cabeça coberta com um saco plástico, pela companheira na sua residência em Vila Nova de Cerveira.

Segundo informou ao JN fonte da PJ, a investigação aponta para um eventual suicídio, "mas não estão excluídas outras possibilidades". "Só a autópsia é que vai dar os esclarecimentos em definitivo sobre a causa de morte", referiu a fonte.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o posto de Vila Nova de Cerveira foi alertado para a situação, cerca das 9.30 horas, pela companheira da vítima, uma portuguesa com 77 anos.

O casal tem residência em Espanha, mas segundo a fonte, o homem terá insistido com a mulher na noite anterior que pretendia pernoitar numa casa que possuem em Reboreda, Cerveira. De manhã, a mulher ter-se-á deparado com o idoso já cadáver. "Não há indícios de luta, nem de casa remexida ou qualquer violência", adiantou a mesma fonte.