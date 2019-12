Mulher morre ao cair de quinto andar em Vila Verde. PJ investiga

Joaquim Gomes Hoje às 09:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar as circunstâncias da morte de uma mulher, caída do quinto andar de um apartamento, no centro da Vila de Prado, concelho de Vila Verde, durante a madrugada de domingo.

Com cerca de 55 anos, a vítima, que caiu da varanda do apartamento, ainda foi assistida pela Equipa de Medicina e de Enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM do Hospital Central de Braga, mas não resistiu aos graves ferimentos sofridos.

O óbito foi declarado no local e o corpo transportado pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, onde será autopsiado na segunda-feira.

O Posto Territorial da GNR de Prado tomou conta da ocorrência e a PJ está a investigar o caso.