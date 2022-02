PJ investiga morte violenta de sem abrigo no Funchal

Alexandre Panda Hoje às 17:23 Facebook

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem, sem abrigo, de 57 anos, encontrado com vários ferimentos de arma branca, na madrugada desta quarta-feira, junto ao Mercado dos Lavradores, no Funchal, Madeira.

O alerta foi dado às 6 horas. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) encontraram a vítima no chão. Apresentava vários cortes na zona do peito e as equipas de socorro ainda tentaram reanimar a vítima mas sem sucesso.

Foi chamada a PSP mas perante sinais de ter sido cometido um crime de homicídio, o caso passou para alçada da Polícia Judiciária do Funchal.

O corpo foi removido no local e levado para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.