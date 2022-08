Alexandre Panda e Óscar Queirós Hoje às 00:22 Facebook

Criança de quatro meses foi levada ao Hospital de Chaves pela mãe, que, com 12 anos, participou num homicídio.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um caso de suspeita de síndrome do bebé abanado sobre um menino de quatro meses, que está entre a vida e a morte nos cuidados intensivos pediátricos do Hospital de S. João, no Porto. Os médicos admitem, no entanto, que as lesões possam ter tido outras causas, como uma queda da mãe durante a gravidez ou um movimento brusco não intencional.