PJ investigou três desaparecimentos de menores por dia em 2020

Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar do confinamento imposto pela pandemia, o número de desaparecimentos de menores no ano passado foi superior ao registado em 2019.

No ano passado, a Polícia Judiciária (PJ) recebeu 1011 participações de desaparecimento de crianças. Foram quase três menores com paradeiro desconhecido por dia. A maioria dos casos - 868 - estiveram relacionados com adolescentes entre os 14 e os 17 anos, mas os inspetores também andaram à procura de 53 meninos com menos de 10 anos. Os restantes 90 desaparecimentos envolveram crianças entre os 11 e os 13 anos.

Segundo a presidente da APCD, "o maior volume de episódios de desaparecimento diz respeito a fugas de curta duração, de jovens colocados em instituições". Patrícia Cipriano salienta, no entanto, que os raptos parentais também têm um grande peso no número de casos. "O rapto parental surge logo a seguir às fugas de instituições entre os motivos para os desaparecimentos de crianças", refere. Por isso, diz, os sequestros e raptos feitos por desconhecidos das vítimas representam apenas 2% dos casos. "O homem do saco raramente aparece", comenta.