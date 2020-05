PJ localiza duas jovens que fugiram de instituição

JN Hoje às 12:53 Facebook

A Polícia Judiciária localizou duas menores de 14 anos que tinham fugido de instituição de Chaves.

"Após a realização de inúmeras diligências de investigação", a PJ informou, esta sexta-feira, que, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, localizou as "duas menores de 14 anos" que tinham fugido, no passado dia 18, de uma instituição de Chaves.

As duas raparigas foram reencaminhadas para a instituição.

"As investigações prosseguem relativamente ao apuro das concretas circunstâncias relativas à fuga", acrescenta a PJ em comunicado, nomeadamente, "do seu eventual envolvimento em outros factos relacionados com criminalidade sexual".