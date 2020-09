Reis Pinto Hoje às 10:16 Facebook

Twitter

Partilhar

ADN usado na investigação. Poderá ser acusado de abuso de menor. Cadáver encontrado em varanda durante obras.

O feto que, no fim do mês passado, foi encontrado numa floreira da varanda de um prédio, em Torres Vedras, já em decomposição, tinha sido dado à luz por uma menina, de 15 anos, que escondeu de todos a gravidez. A Polícia Judiciária (PJ) tenta agora saber quem engravidou a menor, tendo já um suspeito que deverá ser confirmado ou não após comparação do seu ADN com o do feto.