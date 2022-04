PJ não afasta crime no caso de cadáver encontrado num poço

Joaquim Gomes Hoje às 12:07 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga não descarta a hipótese de homicídio como causa da morte do homem encontrado no fundo de um poço, na quinta-feira, em Vila Verde. A autópsia será determinante.

Segundo apurou o JN junto de fontes ligadas à investigação, está ainda a ser determinada a identidade da vítima. O corpo, em estado de decomposição avançado, foi descoberto por trabalhadores que estão a recuperar a casa principal da antiga Quinta da Botequina, no centro da vila, para albergar as futuras instalações do Rancho Típico Infantil de Vila Verde.

Ao JN, Domingos Silva, residente na vila, afirmou que a vítima "não será da zona de Vila Verde", uma vez que não há conhecimento de alguém da vila ter desaparecido. "Provavelmente será alguém de fora, que ninguém conhece aqui", admitiu Domingos Silva.

A zona envolvente, onde se realiza a Feira Grande, tem um parque de estacionamento frequentado de noite por pessoas conotadas com o tráfico e consumo de drogas, segundo a GNR de Vila Verde.