PJ prende mais três assaltantes especialistas em roubos a casas de luxo

A Polícia Judiciária deteve, na madrugada desta terça-feira, mais três suspeitos de pertencerem ao grupo de assaltantes que tem roubado e sequestrado proprietários de residências de luxo, nos últimos meses, na Grande Lisboa.

No total, já são dez pessoas que os inspetores conseguiram identificar e localizar. Os três últimos foram presos na zona de Sintra e na cidade de Lisboa. Além dos quatro que foram detidos pouco depois de um assalto a uma residência, na segunda-feira de manhã, outros três foram apanhados durante a tarde de ontem.

O grupo considerado como um dos mais ativos e organizados é suspeito de ter roubado cerca de um milhão de euros em dinheiro, joias, obras de arte e veículos que encontravam nas residências. Chegaram a levar um Bentley, um Chevrolet Corvette e um Porsche Cayenne. Os indivíduos acabavam por abandonar os veículos depois de os ter usado alguns dias.

O grupo foi desmantelado no âmbito da Operação "Casa de Partida" que permitiu deter os dez indivíduos e recuperar alguns bens furtados. O núcleo duro do grupo residia num bairro sensível de Alcabideche, na freguesia de Cascais, onde foram realizadas buscas, com a colaboração da GNR, que auxiliou a PJ desde o início da investigação.

Os detidos, com idades entre os 19 e os 38 anos, estão indiciados por duas dezenas de crimes de roubo agravado, com ameaça de armas de fogo no interior de residências, situadas maioritariamente nas áreas urbanas de Sintra e Cascais. Encontram-se no Tribunal de Sintra para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial.