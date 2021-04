PJ prende mediador imobiliário por burlas de 400 mil euros

Alexandre Panda Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real deteve um mediador imobiliário, de 42 anos, suspeito de ter burlado uma dezena de vítimas na compra de imóveis, que alegava serem dele. Vai esta quarta-feira a tribunal.

"O arguido, no exercício da sua atividade de mediação imobiliária, no período compreendido entre os anos de 2017 e 2020, através de diversos artifícios, nomeadamente intitulando-se falsamente como legitimo proprietário de inúmeros imóveis, celebrou vários contratos-promessa compra e venda com cerca de uma dezena de lesados, levando-os a entregar-lhe cerca de 400 mil euros a título de sinal, dos quais se apropriou ilegitimamente", adiantou a PJ em comunicado.

O detido, desempregado, está indiciado por crimes de burla qualificada e falsificação de documentos.