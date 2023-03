PJ prende raptor do Passeio Alegre

Alexandre Panda Hoje às 15:02 Facebook

Um dos três homens que tentaram raptar uma jovem, de 20 anos, no Passeio Alegre, no Porto, foi detido pela Polícia Judiciária. Um dos cúmplices, com longa ficha criminal, já tinha sido preso no âmbito de outro processo. Um terceiro homem continua a monte.

Foi a 15 de julho do ano passado que a jovem regressava a casa cerca das 4.45 horas. Andava sozinha após uma noite passada a divertir-se com amigos.

A vítima foi abordada por três homens que se aproximaram de carro. O agora detido é que estava ao volante.

A jovem foi agarrada pelos cabelos e pescoço e um dos raptores colocou-lhe um pano na boca, para evitar que gritasse. Tentaram introduzi-la à força na viatura. Mas a vítima conseguiu debater-se e resistiu. Conseguiu afastar os agressores que acabaram por fugir quando se aperceberam que, apesar da hora, havia uma outra pessoa na rua a testemunhar o crime.

"Só a forte resistência da vítima, que conseguiu libertar-se e fugir do local, impediu os suspeitos de atingirem o seu propósito, mas não impediu que se apoderassem da carteira pessoal com os seus bens", explica a PJ.

O detido, residente de Vila Nova de Gaia, tem antecedentes por furto simples e por ter tido uma intervenção considerada menor no crime o tribunal decidiu libertá-lo com a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da residência.

O outro indivíduo, que foi detido pela PSP em outubro do ano passado por roubos, tem um largo cadastro criminal, com várias condenações por roubo, ofensas, furto e tráfico de droga. Está em prisão preventiva.

Ambos os suspeitos irão responder por crimes de roubo e rapto, na forma tentada.