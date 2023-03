PJ procura cocaína em navio de 170 metros atracado em Lisboa

N.M./R.B.M. Hoje às 21:05 Facebook

A Polícia Judiciária está a revistar um cargueiro, com 170 metros de comprimento, no Porto de Lisboa, à procura de cocaína. O navio tem bandeira do Panamá e partiu da América do Sul com uma carga de carvão.

A atracagem do navio em Alcântara aconteceu por volta das 18.20 horas deste domingo, sendo que a última parte da viagem foi feita sob escolta da Marinha Portuguesa. Esta abordou o navio a mais de 100 milhas da costa, a pedido da Polícia Judiciária, que estava a investigar a rede criminosa suspeita de ter usado a embarcação para fazer chegar cocaína a Portugal.

Dada a dimensão do cargueiro, os trabalhos de revista pela Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária deverão prosseguir durante o dia de amanhã, segunda-feira.

Ao início da noite deste domingo, a tripulação do navio ainda estava a ser identificada.

O Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa foi acionado às 16.40 horas deste domingo, para fazer despiste de "eventuais atmosferas perigosas".