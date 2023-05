PJ procura homem que matou jovem à facada em Almada

A Polícia Judiciária de Setúbal procura o suspeito de ter esfaqueado mortalmente Tiago Gonçalves, de 24 anos, à porta de casa na Sobreda da Caparica, em Almada. Este domingo, um homem apresentou-se à GNR da Charneca da Caparica como testemunha e foi inquirido pela Polícia Judiciária sobre o crime.

Os inspetores questionaram o indivíduo sobre os factos ocorridos na noite da passada sexta-feira, bem como tudo o que se sabe sobre os acontecimentos e possíveis suspeitos.

Tiago Gonçalves, 24 anos, saiu de casa na noite de sexta-feira para enfrentar vizinhos com quem tinha quezílias e que, tal como ele, ocupavam casas abandonadas na Sobreda da Caparica. Foi alvo de várias facadas que o atingiram no abdómen e nas costas. A vítima deambulou para dentro de casa, onde desfaleceu junto à companheira que se encontrava no pátio de casa.

PUB

O crime ocorreu perto das 23.30 horas de sexta-feira junto ao número 50 da Rua Quinta do Perfume, uma zona de estrada de terra batida com moradias, muitas abandonadas e que têm sido ocupadas por pessoas sem abrigo.

Tiago e a companheira tinham ocupado uma delas há cerca de ano e meio, precisamente o número 50, e o jovem, servente de pedreiro com fracos rendimentos, tinha conflitos com toxicodependentes que residiam a poucas dezenas de metros.

A Polícia Judiciária de Setúbal continua a investigar o crime com vista à detenção de suspeitos.