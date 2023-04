PJ sem indícios de crime no caso de mulher que tinha cadáver do pai em casa

A Polícia Judiciária (PJ) não encontrou, até ao momento, qualquer indício de crime no caso da mulher que, durante mais de dez anos, viveu com o cadáver do pai em casa, em Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, apurou o JN.

Os corpos de pai e filha foram descobertos no domingo pelos Bombeiros Voluntários do Dafundo, depois de os vizinhos terem alertado as autoridades para o cheiro a putrefação que saía do apartamento da família.

A mulher, de cerca de 60 anos, tinha morrido há pelo menos cinco dias e o homem sido mumificado há mais de uma década, sem que ninguém desse por isso.

PUB

"O corpo [do pai] que encontrámos no quarto estava na cama, vestido de pijama e com um lençol a cobrir metade do corpo. Não tinha cheiro, estava mumificado. Estava há vários anos ali", adiantara na segunda-feira, ao JN, o segundo comandante da corporação de bombeiros, Edgar Cassamo.

De acordo com informações recolhidas esta terça-feira pelo JN, o homem terá morrido de causas naturais. Já o óbito da filha só poderá ser esclarecido pela autópsia ao cadáver, a realizar nos próximos dias. Até agora, não foi recolhido pela PJ qualquer indício de que tenha sido praticado um crime.

A investigação prossegue.