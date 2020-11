PJ também faz buscas na SAD do Sporting

JN Hoje às 12:24, atualizado às 12:55 Facebook

A SAD do Sporting está, esta segunda-feira, a ser alvo de buscas judiciais.

Em causa estarão suspeitas de branqueamento de capitais, com negócios entre 2011 e 2014, por ocasião da entrada do acionista Holdimo na SAD do Sporting, refere "O Jogo".

A SAD já confirmou, em comunicado, "a realização de buscas por parte da Polícia Judiciária às suas instalações".

"Em causa um alegado crime de branqueamento de capitais referente ao período de 2011 a 2014. A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD disponibiliza-se para colaborar com as autoridades para o esclarecimento de todo este processo", lê-se no comunicado.

Os "leões" congratulam-se "ainda com o esforço do Ministério Público e das autoridades competentes em prol da verdade desportiva e da transparência, contribuindo para a dignificação do futebol português, neste e noutros processos".

No período investigado pela PJ, de acordo com a SAD do Sporting, o clube foi liderado por Godinho Lopes (até 2013) e por Bruno de Carvalho.

Também esta segunda-feira, o Benfica e o Santa Clara confirmaram terem sido alvo de buscas, no âmbito de uma investigação relacionada com negócios no futebol, já detalhada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).