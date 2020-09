PJ terá partilhado ofício com advogado da Doyen para "agilizar" descoberta de "hacker"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:11 Facebook

José Amador, inspetor da Polícia Judiciária (PJ) e testemunha no processo Football Leaks, declarou esta quinta-feira, em tribunal, que um ofício da PJ poderá ter sido partilhado com o advogado da Doyen de modo a "agilizar" a descoberta da origem do ataque informático à empresa. "Não é hábito" a Judiciária adotar este tipo de procedimento, admitiu. Aníbal Pinto disse estar "chocado".

Questionado sobre a forma como o arguido Rui Pinto teria sabido que a PJ estava "em campo" no decorrer da sua troca de e-mails com Nélio Lucas, CEO da Doyen - altura em que terá ocorrido a alegada tentativa de extorsão de que o "hacker" está acusado -, José Amador revelou que o responsável pelo ataque teria descoberto a informação no correio eletrónico de Pedro Henriques, advogado da empresa.

No entanto, o tribunal questionou como poderia Pedro Henriques estar na posse de um ofício da PJ, ao que José Amador respondeu que o documento terá sido partilhado para "agilizar" a chegada do pedido da polícia à Rússia. O objetivo seria descobrir a quem pertenceria o IP - identidade digital - do e-mail usado para a alegada extorsão à Doyen, e que estava alojado na Yandex, empresa sediada nesse país do Leste.

O coletivo de juízes estranhou de que modo poderia Pedro Henriques ajudar a agilizar o processo. José Amador apenas referiu que a ideia não terá partido da PJ, mas não soube indicar de quem teria sido a sugestão.

O assunto acabou por não ficar completamente esclarecido porque a juíza presidente, Margarida Alves, fez um intervalo de cinco minutos logo de seguida. No reatamento, o tema não voltou a ser abordado.

À saída do Tribunal Central Criminal de Lisboa, Aníbal Pinto, antigo advogado de Rui Pinto e coarguido no processo, disse aos jornalistas ter ficado "chocado" com o depoimento de José Amador e com a possibilidade de a PJ ter estado a "trabalhar para a Doyen".

O julgamento prossegue na próxima terça-feira, com a conclusão das declarações do inspetor da Policia Judiciária.