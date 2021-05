PJ trava leilão de tesouro arqueológico romano

Alexandre Panda e Glória Lopes Hoje às 08:04 Facebook

Família transmontana estava na posse de peças com elevado valor histórico, que vão para o Museu da Terra de Miranda.

São valiosas peças arqueológicas, com uma incalculável importância histórica, cultura e patrimonial. Duas estelas funerárias da época romana foram recuperadas, em Miranda do Douro, pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, em colaboração com a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN). A investigação permitiu que o Estado pudesse manifestar o direito de preferência e negociar a compra das "lápides" para o Museu da Terra de Miranda. A família, que estava há várias gerações na posse das estelas, desconhecia o seu valor patrimonial.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, há cerca de três meses que a PJ foi alertada para a venda numa plataforma de leilões das peças. Dado o aparente valor das peças, a investigação procurou logo identificar quem anunciava a venda e quem era o proprietário das estelas. Também foi, de imediato, pedida a suspensão da venda.