PJ verifica se Rendeiro entrou na África do Sul

Alexandre Panda Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria de Jesus Rendeiro, a mulher do ex-patrão do BPP colocada em prisão domiciliária por crimes de branqueamento, falsificação e descaminho, garantiu à juíza de instrução criminal que o marido, atualmente em fuga à justiça, estava na África do Sul. Até agora, a investigação aberta para o localizar nunca tinha referenciado aquele país como paradeiro do ex-banqueiro, mas já foram iniciadas diligências, por parte da Polícia Judiciária.

A revelação de Maria de Jesus Rendeiro, feita durante o interrogatório judicial, foi esta sexta-feira avançada pela RTP e entretanto confirmada pelo JN. A mulher assegurou à magistrada Catarina Pires que João Rendeiro estava na África do Sul e que, tal como o nosso jornal avançou em primeira mão, falava com ele regularmente.