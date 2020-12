JN/Agências Hoje às 13:31 Facebook

O plano de prevenção de manifestações de discriminação nas forças e serviços de segurança, para combater o discurso do ódio, deverá estar concluído no final de janeiro.

Numa nota em que dá conta de uma reunião do ministro Eduardo Cabrita, na quarta-feira, com a Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovic, o ministério da Administração Interna diz que está "em curso, pela Inspeção Geral da Administração Interna, a elaboração de um Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança, que deverá estar concluído no final de janeiro de 2021".

Em julho, foi anunciado que os elementos das forças e serviços de segurança que escrevessem comentários de natureza racista, xenófoba ou qualquer outro tipo de discriminação nas redes sociais passariam a ser mais fiscalizados e sancionados.

Na altura, foi revelado que esta seria uma das medidas que constaria no plano de prevenção de manifestações de discriminação nas forças e serviços de segurança da Inspeção-Geral da Administração Interna, tendo então levado a uma primeira reflexão conjunta de dirigentes máximos da PSP, GNR e SEF.

Relativamente à reunião com a comissária do Conselho da Europa, o ministro - a quem os partidos da oposição com assento parlamentar têm pedido a demissão devido à morte, em março, por alegado homicídio, do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) - também prestou esclarecimentos sobre o assunto.

De acordo com a mesma nota, o ministro transmitiu "as diligências que estão em curso, nomeadamente no domínio da atuação do Ministério da Administração Interna, para o apuramento dos factos ocorridos, bem como das respetivas responsabilidades criminais e disciplinares".