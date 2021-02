Plano de cura para assaltante de idoso em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 17:08 Facebook

Homem que assaltou idoso em Fafe fica sujeito a apresentações diárias no quartel de Fafe da GNR até as autoridades judiciais encontrem vaga para, em regime fechado e com pulseira eletrónica, ir para uma clínica submeter-se a um tratamento de desintoxicação de estupefacientes.

O homem de 51 anos foi detido, na quinta-feira, na freguesia de Antime, Fafe, por assaltar um homem de 87 anos, com recurso a uma faca.

Esta sexta-feira foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Guimarães por roubar ao idoso uma bolsa com 50 euros, munido de uma faca.