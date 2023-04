Plantação ilegal de canábis para exportação desmantelada pela PJ

Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma estufa ilegal de cultivo de canábis em grande escala, que funcionava num armazém, tendo detido dois homens e uma mulher, em Santarém. Foram apreendidas duas mil plantas, armas e centenas de munições.

A operação, denominada "Erva Doce", realizou-se no âmbito de uma investigação iniciada em 2022, e visou uma estufa, instalada na região de Santarém, que funcionava no interior de armazém de grandes dimensões, equipado com "sofisticados sistemas de controlo de temperatura, humidade, iluminação, rega, ventilação e extração forçada de ar, pretendendo maximizar a capacidade produtiva".

Em comunicado divulgado esta segunda-feira a PJ revelou que foram apreendidos cerca de duas mil plantas de canábis, todos os equipamentos para a produção da droga, bem como dois automóveis, 12 telemóveis, uma pistola de calibre 7,65, centenas de munições do mesmo calibre e uma espingarda semiautomática de calibre 12.

PUB

No decurso da operação foram detidos dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 45 e os 70 anos, suspeitos de integrarem uma organização criminosa dedicada à produção e posterior exportação daquele tipo de estupefaciente.

Os detidos, dois estrangeiros e um português, foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação prisão preventiva. Para o mais velho, de nacionalidade portuguesa, tal medida só durará até transitar para prisão domiciliária.