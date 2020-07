Polícia alemã não adianta pormenores após conclusão de buscas no caso Maddie

JN/Agências Hoje às 20:43 Facebook

A polícia alemã concluiu esta quarta-feira as buscas, sem adiantar pormenores, feitas num jardim de uma residência perto de Hannover, relacionadas com a investigação ao caso Maddie McCann, a criança britânica desaparecida em 2007 em Portugal.

Com recurso a cães pisteiros e escavadoras, os investigadores passaram durante o dia a pente fino uma pequena área de vegetação nesta zona habitacional no oeste de Hannover, no norte da Alemanha.

Grandes quantidades de terra e pedras foram levadas para fora do local delimitado por numerosos elementos das forças de segurança, de acordo com um fotógrafo da agência France Presse.

A busca terminou durante a tarde, após uma aeronave não tripulada da polícia ter sobrevoado a área. De acordo com o jornal "Bild", não se espera que a busca seja retomada na quinta-feira.

Os investigadores não adiantaram até agora quaisquer pormenores sobre o resultado da diligência, que começou na terça-feira, nem sequer explicaram o que procuravam exatamente.

Quando interrogada pela AFP, uma porta-voz do Ministério Público de Brunswick, responsável pela investigação, recusou-se a comentar as operações em curso.

O caso foi subitamente acelerado no início de junho, após a identificação de um novo suspeito, Christian B., 43 anos, um pedófilo alemão reincidente já condenado por violação em Portugal e atualmente detido na Alemanha por outro caso.