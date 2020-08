Polícia apanha dois homens com material pirotécnico nos festejos da Taça de Portugal

Glória Lopes Hoje às 19:25 Facebook

A PSP anunciou esta segunda-feira a apreensão de diverso material pirotécnico, como 14 petardos, 8 potes de fumo azul, entre outros artigos, durante os ​​​​​​​festejos da Final da Taça de Portugal, em Bragança, na madrugada do passado domingo.

A apreensão ocorreu depois de agentes da Polícia terem presenciado o lançamento de uma tocha luminosa num bairro da cidade de Bragança. "No mesmo local, presenciaram ainda que um outro cidadão circulava no seu ciclomotor com uma tocha a lançar grandes quantidades de fumo", referiu uma fonte da PSP.

Ao serem abordados os dois intervenientes, verificou-se que tinham ainda na sua posse o material aprendido que foi sujeito a identificação através de peritagem e elaborados dois autos de contraordenação, cuja instrução se encontra em curso no Núcleo de Explosivos deste Comando Distrital.

"Ao que foi possível apurar os artefactos pirotécnicos são de fabrico polaco e segundo os suspeitos foram adquiridos através de um site, via internet, com o propósito de os utilizarem nos festejos da Final Taça de Portugal", acrescentou a mesma fonte do comando de Bragança.