Polícia apreendeu material pirotécnico e armas em Santa Maria da Feira

A PSP apreendeu diversos artefactos pirotécnicos que estariam prestes a serem vendidos ilegalmente, em Romariz, Santa Maria da Feira. Durante a operação foi constituído arguido um homem, com 32 anos, que estava na posse de uma faca de ponta e mola e uma de abertura automática.

Na operação, que decorreu ontem, quinta-feira, através de agentes afetos às valências de Armas e Explosivos, Investigação Criminal e Polícia Técnica Forense, foram cumpridos três mandados de busca domiciliária, "com o objetivo de proceder à apreensão de artefactos pirotécnicos que estariam em vias de serem ilegalmente transacionados para, muito provavelmente, serem usados nos festejos da noite de passagem de ano", informou a PSP.

. Na sequência das buscas foram apreendidos 10 munições calibre 8 mm Mauser, uma faca de ponta e mola e uma de abertura automática, 109 baterias pirotécnicas, documentação vária, com notas de encomenda e faturas de compra, cinco petardos, 30 metros de trança, cinco candelas e 117 foguetes.

"Note-se, a este respeito, que o esforço desenvolvido na fiscalização das matérias relativas a armas e explosivos, cuja atividade de licenciamento tem sido especialmente intensificado no período de vigência da operação "Polícia sempre presente- Festas em segurança 2022-23". Com efeito, no âmbito desta operação, que se iniciou no dia 16 de dezembro e se prolongará até segunda-feira, foram já apreendidos pelo Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Aveiro um total de 32 baterias, em Arouca e Aveiro", sublinha a Polícia.