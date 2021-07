Polícia condenado no caso "Cova da Moura" entregou-se na prisão

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:55 Facebook

Joel Machado foi o único agente da PSP condenado a prisão efetiva. Decisão transitou em julgado depois de Tribunal Constitucional recusar recurso.

Joel Machado, o único polícia a ser condenado a prisão efetiva no processo conhecido por "Cova da Moura", entregou-se, na quarta-feira, na cadeia para cumprir a pena de ano e meio. Na sequência desta decisão, os colegas de Joel Machado abriram uma conta bancária para receber donativos para ajudar o filho e a esposa, grávida de gémeos, do agente da PSP.

Joel Machado foi, tal como outros sete agentes, condenados em maio do ano passado. O Tribunal de Sintra deu como provados que todos estiveram envolvidos nas agressões a seis jovens do bairro Cova da Moura, no interior da Esquadra de Alfragide, em fevereiro de 2015. Joel Machado foi, contudo, o único condenado a uma pena de prisão efetiva por, alegaram os juízes, já ter uma condenação por crime semelhante.

O agente da PSP contestou, sucessivamente, desta sentença, mas, em maio deste ano, o Tribunal Constitucional recusou o recurso e a decisão tornou-se definitiva. Já no dia 2 deste mês, foi emitido mandado de detenção para conduzir Joel Machado à cadeia e este entregou-se na última quinta-feira na cadeia.