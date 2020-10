Polícia condenado a prisão por desviar e traficar pistolas Glock da PSP

Inês Banha Hoje às 15:01, atualizado às 16:04 Facebook

O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou, esta sexta-feira, a nove anos e oito meses de prisão um polícia acusado de ter furtado e traficado 55 pistolas ​​​​​​​Glock do armeiro da PSP, em Lisboa.

Luís Gaiba, responsável pela subsecção de armamento da Direção Nacional da PSP à data dos factos, fica ainda proibido de exercer funções públicas durante cinco anos e de possuir armas durante dez.

O tribunal deu como provado que, entre 16 de dezembro de 2015 e 27 de janeiro de 2017, o arguido desviou do armeiro 55 Glock, avaliadas, no total, em 20 473 euros, para as vender a terceiros. Agora, terá de devolver esse dinheiro ao Estado.

O plano terá sido executado em parceria com António Laranginha, condenado, esta sexta-feira, a cinco anos e dez meses de prisão. Seria este último -igualmente suspeito, noutro processo, de ter participado no assalto aos paióis de Tancos - que trataria da alienação do armamento, entregando depois pelo menos parte dos lucros a Gaiba.

Outras sete pessoas foram condenadas a penas entre os quatro meses e os quatro anos de prisão, parte delas suspensas. Entre elas, está um empresário que, numa ação não relacionada com as Glock, exportaria ilicitamente para a Guiné-Bissau cartuchos e munições escondidos em contentores carregados de ovos.

Há ainda três arguidos que foram absolvidos de todos os crimes, entre eles João Paulino, acusado, noutro processo, de ser o mentor do assalto aos paióis de Tancos, em junho de 2017.

A defesa de Gaiba já anunciou que vai recorrer da condenação do seu cliente.