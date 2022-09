Polícia de folga baleou suspeito para travar agressões no Seixal

AP Hoje às 11:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um agente da PSP de folga baleou um homem, este sábado, no Bairro da Quinta da Princesa, no Seixal, onde o polícia ficou encurralado por um grupo de moradores, que estavam a tentar impedir a detenção de um motociclista. O suspeito conduzia de forma perigosa, com uma menor, ambos sem capacete.

De acordo com um comunicado da PSP foi às 16.35 horas que, na área da Cruz de Pau, Seixal, "um polícia fora de serviço deparou-se com um motociclo onde se faziam transportar um homem, acompanhado por uma menor".

Como o condutor conduzia de forma perigosa, "colocando em perigo todos os utentes da via pública, bem como a menor que transportava", e que não usavam capacete, o PSP decidiu fazer uma abordagem já na Quinta da Princesa.

PUB

"Aquando da abordagem, o suspeito, com a ajuda de outros moradores e familiares que se encontravam no local, cercaram insultaram e ameaçaram o polícia que, entretanto, tinha dado voz de detenção ao condutor do motociclo", adianta a PSP que assegura ainda "na sequência da crescente hostilidade contra o polícia, este recorreu a arma de fogo, de forma menos letal, produzindo um disparo contra um dos suspeitos, atingindo-o na perna direita".

Foram chamados reforços para o local e a ordem pública foi reposta. O suspeito baleado foi assistido no local e não corre perigo de vida.

O baleado e outro indivíduo, que também ameaçou o PSP, foram detidos mas o motociclista conseguiu fugir.