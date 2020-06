Polícia de folga perseguiu e deteve grupo armado de assaltantes

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:56 Facebook

Ladrões dispararam para roubar minimercado situado numa das principais avenidas da capital. Oficial da PSP manteve perseguição até à detenção dos assaltantes.

Um polícia de folga perseguiu e deteve quatro homens que, na noite da última sexta-feira, dispararam armas para assaltar um estabelecimento comercial, situado numa das principais artérias da cidade de Lisboa, a avenida de Roma. Os 620 euros em dinheiro e 40 maços de tabaco roubados pelo grupo também foram recuperados pela PSP.

O caso aconteceu quando faltavam poucos minutos para as 22 horas. Quatro homens armados entraram num minimercado e logo ameaçaram os funcionários, tendo, inclusive, efetuado vários disparos para mostrar que estavam dispostos a tudo para concretizar o assalto. Depois, exigiram o dinheiro resultante das vendas realizadas naquele dia no estabelecimento - 620 euros - e os 40 maços de tabaco expostos.

Já na posse da quantia monetária e dos cigarros regressaram à rua, onde os aguardava um carro de fuga. Foi nesta ocasião que um oficial da PSP, que estava de folga e passava no local por mero acaso, se apercebeu do crime que estava a ser cometido e foi atrás do grupo de ladrões. Durante a perseguição que o manteve no encalço dos assaltantes, o polícia conseguiu alertar o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP que, de imediato, mobilizou os meios necessários para apoiar o colega.

Com as indicações dadas pelo polícia durante a perseguição foi possível, em poucos minutos, localizar o carro em fuga, deter os ocupantes e recuperar o material e dinheiro roubado.