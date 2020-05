Polícia desmantela rede internacional de tráfico de armas

R. P. Hoje às 16:06 Facebook

A Polícia deteve, esta quinta-feira, na zona de Lisboa, três homens, um deles estrangeiro, por tráfico internacional de armas, apreendendo 23 armas e outro material.

Tratou-se da segunda fase da operação "FLOBERT", que culminou 22 meses de investigação e visou o cumprimento de dois mandados de detenção e 25 mandados de busca e apreensão no distrito de Lisboa.

A operação, promovida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, foi desenvolvida em colaboração com a Unidade Especial de Polícia e Departamento de Investigação Crimina da PSP, "com base numa investigação relacionada com tráfico internacional, mediação e transformação de armas de fogo, resultado de uma ação complexa de pesquisa, análise e produção de informação policial através dos diferentes mecanismos de partilha de informação, nacionais e internacionais, relacionada com a venda e posse ilícita de armas de fogo em Portugal e Europa".

Desta operação, resultou a detenção de dois indivíduos, sendo um de nacionalidade ucraniana, que se dedicavam à aquisição, transformação e venda ilícita de armas de fogo.

Foram apreendidos três espingardas, dois revólveres, duas pistolas (calibres 6.35 mm e .22 com silenciador, cinco armas de ar comprimido, 10 réplicas de arma de fogo, 21 armas brancas, três aerossóis de defesa, duas armas elétricas dissimuladas, mais de 250 munições de arma de fogo, três notas falsas, de 500, 200 e 20 euros e 220 euros em dinheiro.