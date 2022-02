Polícia desmantelou rede de tráfico no Porto

R.P. Hoje às 14:46 Facebook

A PSP do Porto desmantelou, na quinta-feira, uma rede de tráfico de droga que operava a partir do Bairro do Viso. Foram detidos sete homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 44 anos, e apreendidas 3320 doses de heroína e cocaína e uma máquina de contar dinheiro.

A operação, concretizada por agentes da Divisão de Investigação Criminal, começou pelas 10.50 horas e "visou indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes junto do bairro do Viso".

Foram apreendidos 2310 doses de heroína, 1010 de cocaína, uma máquina de contar dinheiro (moedas e notas), 740 euros, três telemóveis e diversos objetos utilizados na venda direta de estupefacientes.

Os detidos vão ser ouvidos esta sexta-feira pelas autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.