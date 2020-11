Polícia detém suspeito de matar a avó da companheira em Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 15:39 Facebook

Um homem foi detido por suspeitas de matar a avó da companheira, no sítio dos Caliços, em Faro. A vítima terá sido atingida com uma chave de fendas no pescoço.

O crime ocorreu ao final da noite deste sábado na casa onde residiam. O homem, de 59 anos, terá tentado asfixiar a octogenária com uma almofada antes de a ferir com a chave de fendas.

Segundo a Polícia Judiciária, o detido, desempregado e com antecedentes criminais, irá ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.