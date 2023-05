Policia deteve traficantes de droga no Bairro do Cerco

A PSP deteve, esta quarta-feira, dois homens e uma mulher, com 26, 30 e 22 anos, respetivamente, por tráfico de droga, no Bairro do Cerco, no Porto. Foram apreendidos heroína, cocaína e dinheiro.

As duas primeiras detenções ocorreram, cerca das 13.20 horas, quando agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 3.ª Divisão, intercetaram um homem, com 30 anos e uma mulher, de 22, residentes em Matosinhos e Famalicão, respetivamente.

O casal estava na posse de 296 doses de cocaína, 35 de heroína, ​​​​​322 euros e dois telemóveis.

Cerca de duas horas mais tarde, elementos da Divisão de Investigação Criminal detiveram um homem, com 26 anos e morador em Rio Tinto, que tinha 849 doses de heroína e sete de cocaína, assim como 216 euros em dinheiro.