A festa de alguns portistas na Avenida dos Aliados terminou com uma carga policial, cerca das 2.30 horas da manhã.

Imagens reveladas pela RTP3 mostram a polícia a dispersar os adeptos portistas cerca das 2.30 horas da madrugada desta quinta-feira. Pelo menos um adepto foi levado pela polícia.

Noutras imagens do mesmo canal, vê-se um polícia a carregar sobre um adepto que parecia controlado por outro polícia. O mesmo agente dá, depois, uma palmada numa jovem, atirando-a ao chão, e continua a carregar, com empurrões e pontapés, sobre quem se aproxima, mesmo de braços no ar, em sinal de apaziguamento.

Noutras imagens, de outro canal, vê-se alguns adeptos a atirar objetos à polícia de intervenção, que reage à bastonada, dispersando as poucas dezenas de portistas que ainda festejavam o título, na madrugada de quinta-feira.

"Já na parte final dos festejos, com cerca de 200 adeptos nos aliados, maioritariamente sem máscara, num grupo compacto, sem qualquer cuidado sanitário, quando os tentávamos sensibilizar para essa conduta foram arremessadas garrafas de vidro aos polícias", explicou o comissário Rogério Silva, da PSP, em declarações à Antena 1.

"Perante este cenário, foi necessário recorrer à força física e outros meios coercivos para os dispersar e acabar com o arremesso de objetos contra a polícia e terminar com a conduta irregular", acrescentou o comissário Rogério Silva.

Segundo a PSP, um agente sofreu ferimentos ligeiros e dois adeptos foram identificados durante os festejos, que levaram cerca de três mil adeptos aos Aliados após a vitória do F. C. Porto.