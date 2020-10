Polícia escutado a negociar arma entregue por GNR

Alexandre Panda Hoje às 07:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Militar pensou que pistola seguiria para abate, mas agente ligou a armeiro cúmplice no sentido de a vender.

O agente da PSP detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real na "Operação Ibéria", que desfez uma rede de 52 indivíduos ligados ao tráfico de armas e apreendeu centenas de pistolas e armamento de guerra, foi apanhado numa escuta a negociar com cúmplices uma arma entregue para abate por um militar da GNR. Basílio Monteiro e os restantes 13 arguidos detidos continuam a ser interrogados no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde a maioria manteve o silêncio.