Polícia espanhola procura suspeito de matar agente Fábio Guerra

A Polícia Nacional espanhola divulgou esta quinta-feira nas redes sociais a imagem de Clóvis Cláudio Duval Abreu, o homem de 24 anos suspeito do homicídio do agente da PSP Fábio Guerra, de 26 anos, que morreu na sequência de uma agressão à porta de uma discoteca em Lisboa.

Na publicação na rede social Twitter, a Polícia Nacional indica que ele pode estar em Espanha e pede a colaboração dos cidadãos para encontrar o fugitivo.

"Se tem alguma informação sobre ele, escreva-nos para fugitivos@policia.es ou ligue para 091", é possível ler na publicação.

Como noticiou o JN esta quinta-feira, Clóvis Abreu reside na Margem Sul do Tejo, já é conhecido das autoridades por vários crimes e, no dia das agressões, fugiu para parte incerta. É filho de um homem que, em 2020, foi morto num tiroteio com a GNR, no Seixal.