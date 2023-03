Polícia ferido com faca a tentar cumprir mandado

JN/Agências Hoje às 13:45 Facebook

Um polícia ficou ferido enquanto dava cumprimento a um mandado de condução para avaliação psiquiátrica, no sábado, em Aveiro, informou este domingo a Polícia de Segurança Pública (PSP).

A PSP foi contactada pela Autoridade de Saúde Pública de Aveiro, por ter sido emitido um mandado de condução para avaliação psiquiátrica, "urgente", para um cidadão, no sábado, pelas 15 horas.

Os polícias da esquadra policial da PSP de Aveiro procederam ao levantamento do mandato, no Centro de Saúde daquela cidade e deslocaram-se, "de imediato", à morada do indivíduo.

"Por este estar a demonstrar resistência à execução do estipulado, nomeadamente, à sua interceção e condução ao Hospital de Aveiro, os polícias forçaram a abertura da porta, momento em que o cidadão, aproveitando a pequena abertura conseguida, desferiu um golpe, com uma faca, num cotovelo de um dos polícias", afirmou a PSP, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O cumprimento do mandado terminou com a condução do sujeito visado ao serviço de psiquiatria, do Hospital de Aveiro, onde ficou internado.

O polícia foi conduzido para o mesmo hospital, onde foi suturado ao golpe de que foi vítima.

Como medida cautelar foram apreendidas duas facas ao cidadão.