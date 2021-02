Polícia fora de serviço apanha três homens a furtar catalisadores 

Rogério Matos Hoje às 19:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve três homens por furto de catalisadores em Setúbal. O caso ocorreu na madrugada do passado domingo e o alerta partiu por um agente que se encontrava fora de serviço e que se apercebeu do crime.

O polícia deslocava-se para a sua casa quando se apercebeu de um ruído vindo de uma viatura. Ao tentar verificar a origem do som, detetou uma pessoa a entrar furtivamente para outra viatura, onde já estavam duas pessoas no interior. O carro arrancou e o agente da PSP seguiu-o na sua viatura particular. Pediu ajuda a colegas para concretizar a abordagem e recebeu resposta afirmativa de agentes que se encontravam perto de si.

A viatura foi intercetada e no seu interior foram encontrados e apreendidos dois catalisadores e material usado para o furto, como macacos hidráulicos, uma serra elétrica e um corta-tubos. Os suspeitos, de 24, 27 e 30 anos, foram detidos e presentes a tribunal, de onde acabaram por ser libertados com Termo de Identidade e Residência. Os proprietários dos dois veículos, alvo do furto, foram contactados e apresentaram queixa formal.