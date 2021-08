Polícia interrompe ajuntamentos com cerca de 125 jovens nas praias de Gralha e Nazaré

Hoje às 19:33 Facebook

Dois ajuntamentos, com "cerca de 125 jovens" que se "encontravam em ambiente festivo", nas praias de Gralha e Nazaré, foram interrompidos este sábado de madrugada pela Polícia Marítima, anunciou esta força policial.

Os grupos de jovens, com idades entre os 18 e os 28 anos, encontravam-se na praia da Gralha, no concelho de Alcobaça, e na praia da Nazaré, no concelho da Nazaré, ambas no distrito de Leiria.

A Polícia Marítima da Nazaré deslocou-se aos dois locais, "na sequência de várias denúncias".

Na praia da Gralha foi identificado "um grupo de cerca de 55 jovens" e um outro grupo "de cerca de 70 jovens" foi identificado na praia da Nazaré.

"Os dois grupos encontravam-se em ambiente festivo, a ouvir música e a consumir bebidas alcoólicas perto da praia", segundo o comunicado da Polícia Marítima.

Os agentes policiais deram instruções para os jovens abandonarem os locais, que "foram prontamente acatadas".

Por decisão do Governo, anunciada na sexta-feira, deixa de vigorar a situação de calamidade e Portugal continental passou para o estado de contingência, no âmbito do qual o alívio de diversas restrições neste território previsto para o início de setembro foi adiantado para a próxima segunda-feira.

Porém, mantêm-se em vigor as normas de distanciamento social e a proibição de ajuntamentos em locais públicos.