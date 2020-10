Ana Sofia Rocha Hoje às 10:04 Facebook

Criança estaria sozinha em casa, em Gaia, à hora do acidente. Pais não chamaram meios de socorro e foram logo para o hospital, que fica perto.

Uma menina de quatro anos morreu depois de cair da janela de casa, num segundo andar, na zona de Laborim, em Vila Nova de Gaia. A PSP está a investigar as circunstâncias do acidente, que aconteceu na noite de quinta-feira. Foi a segunda morte de uma criança na sequência de uma queda, depois do caso de um menino de seis anos, em Sintra, na segunda-feira.