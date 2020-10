Polícia Judiciária detém suspeito de pornografia de menores em Évora

Ana Luísa Delgado Hoje às 11:10 Facebook

Um homem de 56 anos, residente no distrito de Évora, foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária (PJ), suspeito da prática do crime de pornografia de menores, na forma agravada, atenta a idade das vítimas.

De acordo com o comunicado da PJ, a investigação surgiu na sequência de informação recolhida por aquela Polícia, sendo que, "no desenvolvimento de busca domiciliária realizada na residência do visado, foram-lhe apreendidos vários telemóveis, os quais continham mais de duas centenas de ficheiros informáticos".

Ao que o JN conseguiu apurar, o autor, homem casado e com filhos, "utilizava esses equipamentos para partilhar conteúdos referentes a imagens de menores em situações de cariz sexual, o que determinou a sua detenção em flagrante delito".

O detido, já referenciado pelo mesmo tipo de crime, mas sem nenhuma condenação, está neste momento no Tribunal Judicial de Reguengos, para ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação processual adequadas.