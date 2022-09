Polícia Judiciária faz buscas no INEM

Alexandre Panda Hoje às 12:51 Facebook

A Polícia Judiciária está a realizar buscas em estruturas do INEM de vários pontos do País. A operação visa recolher documentos e não estão previstas detenções, nem constituições de arguidos.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, em causa estão crimes de abuso de poder e outros ilícitos relacionados com a funcionalidade do INEM, nomeadamente em termos de recursos humanos.

O inquérito terá partido de uma denúncia que aponta várias irregularidades ou ilegalidades que a recolha de documentos, com posterior análises, irá confirmar ou infirmar.

A investigação da PJ está a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), que despachou inspetores nas instalações de Lisboa, Porto, Coimbra e Faro.

Em comunicado, a direção do Instituto Nacional de Emergência Médica confirmou as "diligências por parte do DIAP de Lisboa nas instalações do INEM a nível nacional, no âmbito de denúncias anónimas relacionadas com matérias de recursos humanos e contratação pública".

Tal como o JN já tinha noticiado, o INEM precisa que nenhum profissional foi constituído arguido.

A direção da entidade pública garante que o INEM "encontra-se a colaborar com as Autoridades, disponibilizando toda a documentação solicitada para que, com tranquilidade, possa ser analisada".