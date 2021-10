Polícia Judiciária tem mais de 100 inquéritos sobre vacinação

Alexandre Panda Hoje às 20:54 Facebook

Há mais de 100 inquéritos crime atualmente em investigação na Polícia Judiciária (PJ) no âmbito das irregularidades detetadas no plano de vacinação de covid-19.

A maioria das 169 situações suspeitas detetadas pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) foram comunicadas ao Ministério Público (MP) e várias originaram acusações formais e outras deram em arquivamento, como foi o caso do inquérito que visava o Hospital da Cruz Vermelha.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a PJ que concentrou todas as investigações aos casos suspeitos de vacinação indevida, ainda está a realizar diligencias e ouvir testemunhas e arguidos de norte a sul do País. Em causa estão suspeitas de crimes de abuso de poder, peculato ou recebimento indevido de vantagem, que poderão ter sido cometido na escolha de pessoas a quem foram administradas sobras de vacinas ou foram indevidamente incluídos em grupos prioritários.