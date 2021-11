Policia Judiciária volta a realizar buscas na Câmara de Torre de Moncorvo

Glória Lopes Hoje às 13:02 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) voltou a realizar diligências na Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, cerca de cinco meses após diversas ações ali levadas a cabo.

Uma fonte ouvida pelo JN adiantou que inspetores da PJ estiveram de novo nas instalações daquela autarquia, na passada sexta-feira, onde ao longo da manhã procederam ao levantamento de documentos e suportes informáticos sobre contratação pública e prestação de serviços relacionados com empresas locais ligadas à informática e à publicidade. A PJ procurava ainda informação sobre processos de contraordenação e urbanismo.

Já em meados de junho, a PJ havia realizado diligências na Câmara de Torre de Moncorvo e em diversos municípios do distrito de Bragança, nomeadamente Freixo de Espada à Cinta e Mogadouro, bem como em associações relacionadas com o Douro Superior. Na altura foram apreendidos centenas de documentos e levados computadores. Em causa estavam processos de contratação pública, ajustes diretos a empresas entre 2011 e 2021, concursos de pessoal e ajudas de custo.

Na mesma ocasião, os inspetores da PJ estiveram na Câmara de Miranda do Douro no decurso de uma investigação relacionada com a sinalética e a limpeza da Rota Pedestres do Douro Internacional.