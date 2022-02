Polícia julgado por não pagar estadia em turismo de luxo

MP de Beja acusa agente da PSP e mulher de simularem transferência bancária de mais de 2500 euros.

Um agente principal da Divisão de Cascais da PSP e a mulher estão acusados, em coautoria material, de um crime de burla para obtenção de alimentos, bebidas ou serviços, por, segundo a acusação do Ministério Público (MP) de Beja, terem usufruído, sem pagar, de uma estadia na Herdade da Malhadinha Nova, um turismo rural de luxo, em Albernoa. O julgamento está marcado para hoje

De acordo com a acusação, a que o JN teve acesso, José G., de 39 anos, e Maria G., de 43, residentes em Cascais, alojaram-se naquela unidade hoteleira entre 6 e 8 de setembro de 2019, tendo usufruído de refeições, massagem, passeio de charrete, um piquenique gourmet no picadeiro. Tudo no valor de 2580 euros, que não pagaram.