Polícia Marítima apreende 250 quilos de bivalves em Setúbal

Rogério Matos Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Marítima de Setúbal apreendeu, esta madrugada de segunda-feira, 250 quilos de bivalves numa embarcação que pescava no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, onde a pesca é ilegal. A captura decorreu no âmbito duma ação de fiscalização dirigida à apanha ilegal de bivalves neste parque marinho integrado no Parque Natural da Arrábida.

A embarcação foi intercetada pelos elementos da Polícia Marítima de Setúbal em plena pesca com ganchorras e os seus responsáveis identificados. Os cerca de 250 quilos de bivalves foram apreendidos e posteriormente devolvidos ao seu habitat por se encontrarem vivos.