Polícia Marítima apreende mais nove fardos de haxixe no Algarve

Em quatro dias, a Polícia Marítima localizou e apreendeu 28 fardos de haxixe que deram à costa em praias de zonas de Albufeira, Lagoa e Silves. Ao todo foi encontrada quase uma tonelada de estupefacientes.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, no passado fim de semana foram apreendidos mais nove fardos com 315 quilos de haxixe em praias de Albufeira e Lagoa. Na quinta e sexta-feira já haviam sido apreendidos 19 fardos com 670 quilos de droga.

Os nove fardos de droga foram apreendidos no âmbito do reforço das ações de patrulha na orla costeira efetuadas durante o fim de semana, acrescenta a Polícia Marítima, salientando que "serão entregues à Polícia Judiciária, juntamente com o respetivo expediente, do qual será dado conhecimento ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portimão".

A Polícia Marítima "irá manter e reforçar as ações de patrulha na orla costeira, com especial incidência nos concelhos de Albufeira, Lagoa e Silves, por forma a detetar eventuais novos arrojamentos de fardos de estupefacientes".

28 fardos em três dias

Recorde-se que, na véspera de Natal, já havia sido anunciada a apreensão de vários fardos de haxixe nas praias de Silves e Albufeira após alerta de populares que avistaram volumes suspeitos na zona de rebentação.

A Policia Marítima de Portimão apreendeu os volumes a boiar e no seguimento de novos patrulhamentos apreendeu vários outros fardos, num total de 670 quilos. No total foram encontrados 28 fardos com quase uma tonelada de haxixe.