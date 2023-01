Polícia Marítima e Marinha apreendem marisco em embarcação espanhola no Algarve 

A Marinha Portuguesa e a Polícia Marítima de Faro fiscalizaram esta quarta-feira uma embarcação espanhola na pesca de arrasto ilegal de marisco, ao largo de Vila Real de Santo António. A ação conjunta contou com elementos da Polícia Marítima de Faro, que embarcaram no navio NRP Dragão da Marinha.

A embarcação de pesca de arrasto, de bandeira espanhola, encontrava-se em situação irregular por estar a praticar a atividade da pesca durante a época de defeso. Durante a fiscalização, as autoridades encontraram no interior da embarcação cerca de 100 quilos de marisco.

Esta foi de seguida dirigida para o porto de Vila Real de Santo António, onde os elementos da Polícia Marítima procederam à elaboração do respetivo auto de notícia e à apreensão do marisco capturado, como medida cautelar. O marisco apreendido foi posteriormente entregue na lota da Doca Pesca para ser vendido, ficando o valor à ordem do processo.